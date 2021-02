Economia Portaria do governo leva Anatel a adiar decisão sobre regras do leilão 5G Isso porque as empresas ainda não conseguiram amortizar os investimentos da rede 4G

Divergências na política de investimento nas redes 5G determinadas pelo Ministério das Comunicações levaram o presidente da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a pedir, nesta segunda-feira (1º), o adiamento da votação que definiria as regras do leilão previsto para junho. Leonardo de Moraes paralisou o processo até o final de fevereiro com um pedido de vis...