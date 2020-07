Por meio da portaria 040/2020, publicado no início da tarde desta segunda-feira (13), a Prefeitura de Goiânia definiu os horários de escalonamento do comércio e de serviços que voltam a funcionar a partir desta terça-feira (14), de acordo com o decreto municipal 1313, assinado hoje pelo prefeito Iris Rezende.

Conforme o documento, alguns estabelecimentos continuam a funcionar em horário normal, como hotéis, construção civil e laboratórios. Academias também, mas aquelas que funcionam 24h podem continuar com esse horário definido.

Outras atividades passam a ter horário de início das atividades sem restrição de fechamento como padarias, supermercados, escritórios, concessionárias e salões de beleza.

Já os comércios agropecuário, de rua e da região da 44 passam a ter restrição para abertura e fechamento ( das 9 às 17 horas) enquanto bares e similares atenderão em horário normal com restrição para encerrar as atividades até a meia-noite.

As diaristas e os prestadores de serviço de manutenção iniciam os serviços 6h30, 8h30 ou após 10h30. O que não está citado deve seguir o horário das 9 às 17 horas.

Confira abaixo a lista dos horários de abertura, fechamento e do que ainda está proibido de abrir em Goiânia:



Atividades com horário de abertura e sem restrição de fechamento



6 horas - Padarias e panificadoras.



7 horas - Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, hortifrutigranjeiros, frios e empórios, açougues e peixarias Peças e acessórios para veículos automotores, oficinas (inclusive no interior das concessionárias) e borracharias.



8h30 - Escritórios Profissionais liberais.



10 horas - Concessionárias de veículos automotores (exceto oficinas no interior das concessionárias) Barbearia e salões de beleza.





Atividades com horários estipulados para abrir e fechar



7h30 às 17h30 - Comércios essenciais ao setor agropecuário (inclusive produtos e insumos veterinários, peças e periféricos para máquinas e equipamentos agrícolas); Serviços essenciais ao setor agropecuário (inclusive oficinas para máquinas e equipamentos agrícolas).



9h às 17h - Comércio varejista de rua, galerias, camelódromos, centros comerciais, região da 44 e imobiliárias.



Meio dia às 20 horas - Shoppings Centers



Horário normal de abertura e fechamento até meia-noite



- Bares, restaurantes e similares Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Pit-dogs.



Atividades com outros horários de entrada



6h30, 8h30 ou após 10h30



- Serviços domésticos e diaristas e manutenção e limpeza predial



Estabelecimentos com funcionamento permitido em horário normal



Comércio atacadista



Call centers



Atividades de indústrias, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura



Empresas de energia elétrica, saneamento e telecomunicações



Construção civil e comércio varejista de madeiras, tintas, solventes e materiais para pintura, materiais para construção, materiais elétricos, hidráulicos e ferragens Farmácias e drogarias (inclusive de manipulação)



Distribuidoras e revendedores de água mineral e de gás



Hotelaria e congêneres



Envasadoras de gás e postos de combustíveis



Empresas de segurança privada



Cemitérios e serviços funerários



Atividades de assistência social e estabelecimentos de ensino privado (somente para atividades administrativas)



Laboratórios de análises clínicas e clínicas de vacinação



Empresas de sanitização, desinsetização e controle de pragas urbanas



Comércio de artigos médicos e ortopédicos



Lavanderias de hospitais, clínicas e consultórios médicos, de psiquiatria, psicologia, odontológicos e dos demais profissionais liberais da área de saúde



Academias, quadras poliesportivas, ginásios, treinos e eventos esportivos



Clínicas e hospitais veterinários



Prestação de serviços de assistência técnica à rede de saúde



Pública e privada e a prestação de serviços vinculados a reparos emergenciais, como chaveiro, encanador e eletricista



Jornais e emissoras de TV



Correios, agências lotéricas, bancárias, instituições financeiras e cartórios extrajudiciais



Atividades religiosas



Feiras livres e especiais e mercados municipais



Atividades de transporte



Borracharias, oficinas e restaurantes e lanchonetes em postos de combustíveis, desde que situados às margens de rodovias



Estabelecimentos 24 horas





Atividades que permanecem proibidos(as):



Eventos públicos e privados presenciais



Uso de áreas comuns de condomínios, exceto quadras poliesportivas



Visitas para pacientes com coronavírus



Clubes recreativos e parques aquáticos



Cinemas, teatros, casas de espetáculo, boates e congêneres



Salões de festa e jogos