Economia Portabilidade de crédito imobiliário ganha força Mutuário pode buscar taxas de juros mais vantajosas em diferentes instituições e abrir negociação por menor valor de parcelas

Modalidade válida desde 2006, a portabilidade de financiamento imobiliário ganhou força no último ano, impulsionada principalmente pela baixa taxa de juros e o aumento do interesse pela renegociação de dívidas, diante da crise provocada pela pandemia. Dados do Banco Central mostram que janeiro e fevereiro de 2021 somaram 5,3 mil efetivações deste tipo de portabilidad...