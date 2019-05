Economia Porta-voz diz que não há data para que reajuste da tabela do IR seja anunciado Segundo Rêgo Barros, o presidente Jair Bolsonaro conversou sobre o tema com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na segunda

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta terça-feira que a equipe econômica do governo ainda realiza estudos mais aprofundados para avalizar o reajuste da tabela do Imposto de Renda. De acordo com ele, não há prazo para o anúncio das mudanças. Segundo Rêgo Barros, o presidente Jair Bolsonaro conversou sobre o tema com o ministro da Economia, P...