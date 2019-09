Economia Porcentual de famílias brasileiras com dívidas é o maior desde julho de 2013 Número chegou a 64,8%, aumento de 0,7% em relação a julho, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

O porcentual de famílias brasileiras com dívidas alcançou 64,8% em agosto, alta de 0,7 ponto porcentual em relação aos 64,1% de julho, conforme dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada nesta sexta-feira, 13, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Foi a oitava alta mensal consecutiva. Segundo a...