Economia Por unanimidade, Copom decide manter a Selic em 6,50% ao ano Foi a décima manutenção consecutiva da taxa neste patamar

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a Selic (os juros básicos da economia) em 6,50% ao ano. Com isso, a taxa permaneceu no nível mais baixo da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. Foi a décima manutenção consecutiva da taxa neste patamar. Apesar dos dados fracos de atividade divulgados recentement...