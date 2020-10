Economia Por que a forma de recrutar novatos está mudando no Japão Alteração do perfil populacional e mudanças culturais impulsionam fim da tradição

Todos os anos, no início de abril, milhares de futuros formandos no Japão percorrem a cidade de roupa social preta, carregando uma maleta contendo apenas seus currículos, na esperança de conseguir um emprego nas empresas mais conceituadas do país. Este ritual faz parte de um processo de contratação de um ano, que acontece no penúltimo ano de universidade: a cham...