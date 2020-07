Economia Por novo tributo, Guedes acena com maior isenção do IR Para melhorar o ambiente político de negociação, ministro acertou com relator discussão que inclua ainda os tributos cobrados por Estados e municípios

Prestes a enviar ao Congresso proposta para a criação de um novo imposto com base ainda mais ampla do que a extinta CPMF, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que não haverá aumento da carga tributária com a aprovação da reforma. Ele acenou com o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), hoje prevista para quem ganha até R$ 1,...