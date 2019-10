Economia Por fim de guerra entre Câmara e Senado, governo quer dividir dinheiro do pré-sal com parlamentares A partilha acordada inicialmente era de 15% para Estados e 15% municípios

Para acabar com a “guerra” entre Senado e Câmara, o governo propôs a divisão do dinheiro do megaleilão de petróleo também com senadores e deputados por meio do aumento de recursos para emendas parlamentares. Além de partilhar o bônus que será pago no leilão pelas empresas vencedoras, o governo ainda propõe dividir os recursos arrecadados no f...