Dezenas de indústrias instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) estão sem água para produzir e muitas já estão dando férias coletivas para seus funcionários. A crise no abastecimento, causada pela estiagem prolongada e pela falta de investimentos na ampliação do sistema, pode gerar muitos prejuízos financeiros às empresas do distrito. A estimativa é de que, a partir de hoje, a situação será agravada, com um número maior de empresas sem água.

Hoje, o Daia conta com 156 indústrias ativas. O problema é que o Sistema Daia, que antes atendia somente o distrito, passou a atender também 46 bairros de Anápolis, com cerca de 125 mil moradores, o que elevou muito a demanda. “A Saneago compra esta água da Codego, que administra o distrito, mas esses recursos não voltaram na forma dos investimentos necessários para ampliação”, diz o presidente da Regional Anápolis da Federação das Indústrias de Goiás, Wilson de Oliveira.

Com a seca no Ribeirão Caldas, o nível do reservatório foi drasticamente reduzido. Wilson informa que várias indústrias do Daia já contam com poços artesianos e que o governo estadual tinha sido alertado sobre o problema. “Já prevíamos isso há cerca de 15 anos, mas não fizeram os investimentos”, diz o empresário. O resultado é que empresas e moradores começaram a enfrentar um rigoroso racionamento de água. “O governo não está oferecendo a mínima estrutura para as empresas do distrito, como água tratada e esgoto”, completa.

Uma das indústrias de Anápolis que já anunciaram férias coletivas foi a Brainfarma. Em nota, a empresa informou que a medida será por 20 dias para cerca de 600 colaboradores na unidade, como parte das iniciativas para enfrentar os problemas de abastecimento de água. A Granol também teria desligado uma unidade de produção.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás (Sindifargo), Marçal Henrique Soares, a situação representa um colapso total. “Agora, nem racionamento está tendo mais. As indústrias que não têm poço artesiano estão sem água. Alguns bairros estão há sete dias sem, pois não há água suficiente para encher a caixa d’água e dar pressão”, destaca.

Por isso, a saída encontrada foi dar férias coletivas. Segundo Marçal, o contrato da Saneago com a Codego é para 160 litros por segundo, o que representa 60% da capacidade do Daia. “Mas não cuidaram da infraestrutura. As nascentes estão cheias de erosão e o reservatório assoreado. Imaginem, agora, o tamanho do prejuízo com as máquinas paradas”, alerta.