Economia Ponte entre aplicativos e clientes, entregadores já são 23% dos autônomos no País Cerca de 5,5 milhões de brasileiros entregam mercadorias para garantir o orçamento no fim do mês, segundo a Fipe; pesquisa constatou que 90% deles utilizam apenas plataformas digitais para fazer as entregas

A lentidão na recuperação da atividade econômica e suas consequências sobre a geração de empregos têm provocado um rearranjo no mercado de trabalho. Profissionais sem ocupação têm buscado alternativas para obter renda e a entrega de mercadorias é o caminho encontrado por cerca de 5,5 milhões de brasileiros para garantir o orçamento no final do mês. O...