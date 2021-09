A Policlínica de Goianésia abriu, nesta quarta-feira (15), 19 oportunidades de trabalho para início imediato na área da saúde e administração. Os níveis requeridos são médio e superior.

A unidade, localizada no Vale do São Patrício, divulgou que os salários podem variar entre 1,1 mil e 4 mil reais.

As inscrições estão abertas até 23h59 do dia 19/09/2021, e podem ser realizadas através do site da Policlínica.

Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de Farmácia - 1

Auxiliar de Atendimento - 1

Assistente Social - 1

Coordenador(o) de Enfermagem - 1

Enfermeira Ccih - 1

Fisioterapeuta - 1

Fonoaudiólogo(a) - 1

Nutricionista - 1

Psicóloga(o) - 1

Recepcionista - 2

Técnico(a) em Imobilização - 1

Técnico em Enfermagem - 7

Para saber mais a respeito dos documentos necessários e o descritivo de cada vaga, acesse a aba de ‘processo seletivo’ no site do instituto.