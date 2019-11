Economia Política de incentivos do Estado é discutida Fórum Empresarial apresentou demandas ao governo, mas debate deve ser individualizado com cada setor; empresários querem minuta do novo programa ProGoiás

O governador Ronaldo Caiado e a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, ouviram ontem as demandas de representantes do Fórum Empresarial sobre as propostas de mudanças na política de incentivos fiscais no Estado. Depois dessa ‘abertura de diálogo’, os empresários foram convidados a discutir as necessidades de cada setor, individualmente, com os técnicos da Secretari...