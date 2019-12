Economia Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publica edital de concurso com 300 vagas de escrivão Prova será em 15 de março do ano que vem. Salário é de R$ 8.698,78. Confira o edital completo

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (5) o edital do concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). São 300 vagas, sendo 60 destinadas a candidatos negros e 15 para portadores de necessidades especiais. Confira aqui o edital completo. Para concorrer é preciso ter curso superior em qualquer área e Carteira...