Economia Poder de compra em Goiás recupera fôlego e pesquisa registra alta no consumo Características como força do agronegócio e setores empresariais mais estruturados podem ajudar a entender a recuperação

Os consumidores goianos estão mais confiantes este ano, apesar do impacto da pandemia de Covid-19 na economia. Em Goiás, as famílias devem movimentar R$ 182 bilhões, o que representa acréscimo de 14,53% em relação ao estimado no ano passado. Isso é o que mostra a pesquisa IPC Maps 2021, que leva em consideração indicadores oficiais sobre o potencial de consumo naciona...