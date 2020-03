Economia PM autua comerciantes que não fecharam estabelecimentos

A Polícia Militar já registrou 37 Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) como resultado de desobediência ao decreto que estabeleceu restrições para o funcionamento do comércio em Goiás, como medida preventiva ao avanço da contaminação por coronavírus no Estado. O número foi contabilizado entre a última quinta-feira (19), quando as primeiras regras começaram a vig...