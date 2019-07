Economia Plenário aprova destaque sobre cálculo do benefício das mulheres Esse era um dos poucos destaques em torno do qual havia acordo para a aprovação hoje

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 11, por 344 votos a 132 - além de 15 abstenções -, a emenda aglutinativa nº5, apresentada pela bancada do DEM, que altera o cálculo da aposentadoria para as mulheres na reforma da Previdência. Esse era um dos poucos destaques em torno do qual havia acordo para a aprovação hoje. Pelo texto-base da reforma ...