Quem está procurando por emprego, a plataforma imobiliária digital de locação de imóveis, Desenrola, vai contratar 15 profissionais até o final do ano, em Goiânia. Apenas para essa semana, são oito vagas para soluções tecnológicas, marketing, comercial e jurídico.

De acordo com a empresa, a experiência não é uma exigência desde que a pessoa tenha um perfil mais jovem, antenado e que busque crescimento com forte senso de dono do negócio, autonomia e responsabilidade. O salário não foi informado, mas a empresa garante que é compatível com o mercado.

Para concorrer, o candidato deve enviar o currículo com o nome da vaga de interesse no campo "Assunto" para desenrolaminhavaga@desenrola.com.br

O processo seletivo será realizado pela equipe de Pessoas e Resultados e será pautado em avaliações comportamentais.