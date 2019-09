Economia Plantio de soja é antecipado para 25 de setembro em Goiás, informa Agrodefesa Com a antecipação da data dos Estados vizinhos, assuntou voltou a ser discutido

A Agência de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) publicou no Diário Oficial do Estado a Instrução Normativa 002/2019, que altera a data final do vazio sanitário da soja de Goiás para a próxima safra. Dessa forma, os produtores rurais estão autorizados a fazer o plantio da oleaginosa a partir do dia 25 de setembro. O assunto voltou à pauta após Minas Gerais ter li...