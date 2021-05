Economia Planos de saúde para pets ampliam opções de assistência e valores dos contratos Planos diversificam preço, enquanto seguros e até serviços para humanos passam a incluir cachorros e gatos na assistência

Os planos de saúde para pets, apesar de não terem muita força no mercado goiano, têm ampliado as opções de assistência e de valores dos contratos. Isso ocorre enquanto outros segmentos, como o de seguradoras, têm incluído cuidados com cachorros e gatos nos pacotes. Há até plano de saúde de humanos que passou a aceitar recentemente os bichinhos como dependentes no contrato fam...