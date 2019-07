Economia Plano Safra abre acesso a crédito R$ 222,74 bi são destinados ao produtor rural, que precisa elaborar projeto de investimento

Começam a ser liberados hoje os recursos do Plano Safra 2019/2020, que somam R$ 222,74 bilhões destinados ao crédito rural (custeio, comercialização, industrialização e investimentos). O prazo se estende até junho do próximo ano. Desse total, R$ 31,22 bilhões são para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com juros de 3% e 4,6% ao ano, e R...