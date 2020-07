Economia Plano para conter gafanhotos tem mais de 400 aeronaves à disposição no RS Nuvem tem potencial de causar prejuízo diário de mais de R$ 1 milhão no Rio Grande do Sul

A ameaça de uma nuvem de gafanhotos com 30 km² e com potencial para causar um prejuízo diário de mais de R$ 1 milhão no Rio Grande do Sul deixou autoridades do setor agrícola e cidades da fronteira gaúcha com Argentina e Uruguai em alerta. O plano de contingência conta com 70 aeronaves espalhadas pela fronteira e mais de 400 em todo o estado, segundo o secretário de Agr...