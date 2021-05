Economia Plano de Guedes para jovem nem-nem prevê pagamento de até R$ 600 Objetivo é conceder pagamento aos adolescentes que hoje não estudam e não trabalham em um novo programa de incentivo à qualificação profissional

O plano do ministro Paulo Guedes (Economia) de conceder um pagamento aos jovens que hoje não estudam e não trabalham (os chamados “nem-nem”) em um novo programa de incentivo à qualificação profissional prevê uma quantia a ser arcada por empresas. Com isso, o valor recebido pela pessoa pode chegar a R$ 600. O desenho do programa e os valores ainda estão sendo estuda...