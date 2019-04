Economia Planalto anuncia hoje medidas para o setor

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República anunciou, em nota, que realizará coletiva de imprensa hoje, às 11h, para anunciar medidas adotadas pelo governo “em resposta às demandas do setor de transporte rodoviário”. De acordo com o comunicado, serão levadas à coletiva as questões tratadas em reunião interministerial que ocorreu ontem no Paláci...