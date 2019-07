Economia Placar recorde da Previdência deixou bolão de deputados sem ganhadores Sem ganhadores, a ideia é que o prêmio fique acumulado para a aprovação da reforma tributária

O alto número de votos a favor da aprovação da reforma da Previdência no primeiro turno - 379 - fez com que ninguém acertasse o bolão realizado por um grupo de deputados. Parlamentares do DEM e a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), apostaram R$ 100 cada. A deputada chutou 342 votos com convicção. "Eu apostei baixo. Vou ganhar. Não é um número...