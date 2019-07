Economia Placar da Previdência aponta aumento do apoio dos deputados à reforma Perto da votação no plenário da Casa, proposta que altera as normas para os brasileiros se aposentarem conta com o apoio de 247 deputados; dos 446 que responderam ao ‘Estado’ (87% do total), 97 dizem que votariam contra o projeto

Às vésperas da votação no plenário da Câmara dos Deputados, a proposta que modifica as regras para se aposentar no Brasil conta com o apoio de 247 deputados, aponta o Placar da Previdência, feito pelo Estado. Desses, 229 afirmam que dariam sim à reforma com o mesmo teor que foi aprovado na Comissão Especial, e 18 condicionaram a aprovação a ajustes. Seriam precis...