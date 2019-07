Economia Placar da Previdência aponta apoio de 261 deputados à reforma Desse total, apenas 16 condicionam o voto sim a mudanças o texto

A um dia do início da votação da reforma da Previdência, 261 deputados declaram abertamente o apoio à proposta que modifica as regras para se aposentar no Brasil, aponta o Placar da Previdência, feito pelo Estado. Desde total, apenas 16 condicionam o voto sim a mudanças o texto. O número é a atualização até as 19h30 do levantamento, que é ...