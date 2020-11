Economia Pix poderá ser usado para pagar impostos e até taxa de passaporte Expectativa é que impostos estaduais também sejam incluídos no sistema do BC, que estreia na próxima segunda

O Banco Central e a Receita Federal estão em conversas avançadas para implementar o pagamento de impostos por meio do Pix e discutem maneiras de operacionalizar esse movimento ainda neste mês. Segundo especialistas, a expectativa é que a adoção do novo sistema diminua os custos para o governo e aumente a arrecadação dos tributos. O novo sistema do Banco Centr...