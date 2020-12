Economia Pix ainda gera desconfiança entre pequenas empresas Grupos manifestam dúvidas em relação ao novo sistema de pagamentos do Banco Central e esperam mais informações sobre custos e segurança de dados

Apesar de registrar uma adesão crescente entre as pessoas físicas e jurídicas, o novo sistema de pagamentos instantâneos Pix ainda desperta desconfiança entre as pequenas empresas. As que ainda não aderiram alegam dúvidas sobre as taxas que serão cobradas pelos bancos e até receios em relação à segurança de dados. Em Goiás, não é diferente, mas a expectativa é que isso m...