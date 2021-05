Economia Pix é o sistema de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida no mundo, diz BC Até abril, foram 220,9 milhões de chaves de pessoas físicas registradas e 9,6 milhões de empresas

O Pix é o sistema de pagamentos instantâneos com adesão mais rápida no mundo, segundo informou BC (Banco Central) nesta quinta-feira (20). Em segundo lugar aparece o Chile, seguido da Dinamarca. Em estudo publicado hoje, a autoridade monetária afirmou que o Brasil estaria em segunda colocação, atrás do Chile, mas os dados utilizados no documento eram de março e, seg...