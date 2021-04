O pirarucu é um gigante das águas doces, que pode atingir quase 3 metros, chega a pesar até 200 quilos e tem conquistado cada vez mais piscicultores e consumidores. A espécie ganha mais espaço entre a produção de alevinos por conta de seu alto rendimento de carcaça e uma carne com alto teor de proteína e baixo de gordura, que é 40% mais cara que a de outros peixes, como tambaqui e tilápia. O pirarucu também é valorizado por ser um peixe ameaçado de extinção e que com um custo de produção mais elevado.

Recentemente, um pirarucu de quase dois metros, que foi encontrado em um lago no Parque Liberdade, no Setor Jaó, deu muito trabalho para ser capturado. Os criadores da espécie explicam que isso ocorre por se tratar de um peixe muito forte, que pode rasgar uma rede com facilidade. Por isso, capturá-lo exige técnica. O presidente da Associação Goiana de Piscicultura, o zootecnista Paulo Roberto Silveira Filho, conta que o pirarucu ganha cerca de 1 quilo por mês e tem um rendimento de carcaça superior a 50%.

Segundo ele, entre as vantagens da espécie estão o fato dela ser carnívora e comer peixes forrageiros, além de ração. Por ter respiração aérea, a espécie também não requer oxigênio dissolvido na água, o que reduz a necessidade de renovação nos tanques. “Além disso, se adapta a tanques suspensos, onde tem uma alta produtividade numa área menor”, destaca Paulo Roberto. Porém, o pirarucu requer um processamento específico, o que eleva o custo de produção, exigindo num maior valor agregado na hora da venda.

O quilo do peixe custa cerca de R$ 20. Mas, se for vendido em postas, por exemplo, o que exige uma estrutura regularizada para abate e processamento, o quilo chega a valer quase R$ 50. Quem transporta pirarucu de forma ilegal pode ser multado e até preso. Além da carne nobre, seu couro e escamas também são utilizados para produção de acessórios de alto custo, como chapéus, botas e bolsas.

Há alguns anos, a única finalidade da criação de pirarucus do produtor Gilberto Rabelo, de Uirapuru, era a produção de alevinos. Depois, ele passou a focar na criação para o abate e venda da carne, projeto que está suspenso por causa da pandemia, mas que deve ser retomado assim que o cenário estiver melhor. Gilberto lembra que sua Piscicultura Liberdade já possui um pequeno frigorífico licenciado e preparado para o abate.

Ele estima que tenha, hoje, cerca de 5 mil unidades em seus tanques. Alguns chegam a pesar 150 quilos. Como o custo de produção é alto, diante do que os frigoríficos querem pagar no mercado, o piscicultor decidiu abater ele mesmo para ter melhor retorno. “O volume de produção dependerá do que o mercado demandar. Vamos vender o filé, principalmente para restaurantes”, adianta. Um mercado promissor é a venda de peixes de menor porte para a culinária japonesa.

Boi das águas

O piscicultor Otto Gilberto Heinrch, da Piscicultura Goiás Tilápia, lembra que o pirarucu é considerado o “boi das águas” por causa de seu grande porte. A propriedade é focada na produção de tilápias e começou a investir no pirarucu para dar uma destinação aos alevinos que não tinham valor comercial e que eram um problema na propriedade. Se alimentando de tilápias, os pirarucus ganharam até 20 quilos por ano, bem mais que aqueles que recebem ração.

Gilberto lembra que a experiência deu tão certo que ele acabou se apaixonando pela espécie, que se tornou um projeto. Os primeiros animais estão completando cinco anos e alguns deles já passam dos 120 quilos. A propriedade se encontra numa fase de formação de matrizes e a meta é vender entre 30 e 40 mil alevinos por temporada de reprodução. “É um animal fantástico, que tem grande potencial no Brasil, mas que ainda é pouco explorado”, avalia.