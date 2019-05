Economia PIB tem queda de 0,2% no primeiro trimestre, aponta IBGE Foi a primeira retração na atividade econômico do País desde o quarto trimestre de 2016

Em maio à incerteza política e econômica, o Brasil começou o ano com a economia em retração, com queda de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, na comparação com o quarto trimestre de 2018. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a primeira retração na ativid...