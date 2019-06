Economia PIB recua 0,9% no trimestre encerrado em abril Avaliação feita pela FGV comparou os resultados com o trimestre fechado em janeiro

O Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve uma queda de 0,9% no trimestre encerrado em abril, na comparação com o trimestre fechado em janeiro. Os dados do Monitor do PIB, divulgados nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), mostram ainda que a economia ficou estável na com...