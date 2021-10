Economia PIB goiano tem crescimento de 4,4% no segundo trimestre de 2021 Estudo realizado pelo Instituto Mauro Borges aponta sinais de recuperação do processo produtivo no Estado, com melhor desempenho de setores como pecuária, indústria, serviços e comércio

Segundo o Boletim da Economia Goiana, produzido pelo Instituto Mauro Borges (IMB), o Produto Interno Bruto (PIB) goiano cresceu 4,4% no segundo trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O estudo revelou sinais de recuperação do processo produtivo no Estado, com melhor desempenho de setores como pecuária, indústria, serviços e comércio, em r...