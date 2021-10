Economia PIB goiano cresce 4,4% na retomada O bom desempenho no 2º trimestre foi puxado por incremento de 8% no setor de serviços, com destaque para transporte e comércio

A economia goiana voltou a crescer no segundo trimestre deste ano, após a retomada de várias atividades econômicas. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado cresceu 4,4% de abril a junho, na comparação com o mesmo período de 2020, quando os setores de comércio e serviços passaram por um longo período de fechamento, sem o atendimento presencial. A estimativa do Instituto Ma...