Economia PIB do Brasil tem maior recuo em 30 anos, com queda de 4,1% em 2020 Dados do Produto Interno Bruto foram divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE

A economia brasileira registrou em 2020 contração recorde de 4,1%, resultado do impacto econômico gerado pela pandemia do novo coronavírus, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta quarta-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse é o maior recuo da série histórica com a metodologia atual, que começa em 1996, ...