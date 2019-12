Economia ‘PIB deve crescer 2,5% em 2020’, diz Afonso Vice-presidente da CNI prevê crescimento mais robusto para o ano que vem, mas ressalta que será preciso coragem e diálogo para fazer mudanças necessárias no País

O Produto Interno Bruno (PIB) do Brasil deve crescer 2,5% em 2020, o dobro do previsto para este ano, mas o País terá que investir muito em infraestrutura e deslanchar a reforma tributária, enquanto as indústrias terão que investir em inovação. O alerta é do vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o goiano Paulo Afonso Ferreira, que está em Goiânia...