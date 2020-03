Economia PIB de Goiás cresce 2,5% em 2019 e tem maior alta em três anos Estado tem pelo terceiro ano consecutivo crescimento acima do registrado no País; cadeia do agronegócio puxa alta, mas indústria e serviços também registram saldos positivos

O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás cresceu 2,5% em 2019 em comparação com 2018. O crescimento ficou acima do registrado no Brasil (1,1%) pelo terceiro ano consecutivo e foi o maior desse período, segundo dados do Instituto Mauro Borges (IMB) e Secretaria da Economia obtidos pelo POPULAR. O desempenho foi sustentado especialmente pelo segmento do agronegócio, com e...