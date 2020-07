Economia PIB chinês cresce, mas queda em vendas derruba mercados internacionais Embora a economia do país asiático venha se recuperando, vendas no setor varejista sofreram uma inesperada queda anual de 1,8% no mês passado, indicando que a China ainda tem bolsões de fraqueza

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa nesta quinta-feira, 16, após dados mistos da China alimentarem preocupações sobre o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo após o choque do coronavírus. Números de Pequim mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 3,2% no segundo trimestre, superando expectativas de alta de 2,6...