PGR pede ao STF fim de salários vitalícios para ex-governadores Procuradoria quer tornar o pagamento irregular em todos os estados

A PGR (Procuradoria Geral da República) entrará nesta sexta-feira (18) com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para que todos os estados deixem de pagar salários vitalícios a ex-governadores. O objetivo é que, de uma só vez, o STF declare irregular o pagamento dessas pensões a quem ocupou o cargo eletivo. Apesar do aperto nos orçamentos públicos, alguns esta...