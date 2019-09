Economia PGE está elaborando projeto de lei para reativar o aplicativo Olho na Bomba Aplicativo saiu do ar em julho deste ano após decisão judicial que questionava legalidade da gestão pelo MP-GO

Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira (5) torna mais próxima a reativação do aplicativo Olho na Bomba, que catalogava preços de combustíveis em postos de todo o Estado de Goiás. A principal perspectiva após o encontro é que a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE) encaminhe em breve um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com a finalidade de t...