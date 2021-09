Economia Petroleira Shell prevê aplicação de R$ 3 bi em projetos concentrados em energia solar no Brasil Inicativa faz parte de estratégia global da empresa para compensar suas emissões de carbono

Como parte de estratégia global para compensar suas emissões de carbono, a petroleira anglo-holandesa Shell prevê R$ 3 bilhões em investimentos em projetos de energia no país até 2025, com foco em usinas solares. Os planos foram apresentados nesta terça-feira (21) em entrevista para divulgar a nova marca da companhia no segmento, Shell Energy, que ficará responsável por pr...