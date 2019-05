Economia Petrobras tem lucro líquido de R$ 4,031 bilhões no 1º trimestre, queda de 42% Houve uma alta de 92% em comparação ao último trimestre de 2018

A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 4,031 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o que implica queda de 42% em relação a igual intervalo de 2018, mas uma alta de 92% na comparação com os R$ 2,1 bilhões reportados no último trimestre de 2018. Segundo a empresa, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, além das variações nas receitas, custos e de...