Economia Petrobras reduz em 27% investimentos para os próximos 5 anos O novo plano de negócios reduz ainda as metas de produção de petróleo e gás da companhia

A Petrobras anunciou nesta quinta (26) corte de 27% no seu orçamento para investimentos nos próximos cinco anos. O novo plano de negócios reduz ainda as metas de produção de petróleo e gás da companhia. Aprovado na quarta (25) pelo conselho de administração, o plano prevê investimentos de US$ 55 bilhões (cerca de R$ 294 bilhões pela cotação atual) entre 2021 e 2025...