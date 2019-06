Economia Petrobras recebe R$ 265 milhões de acordo de leniência da Braskem Somado ao valor restituído agora, empresa já devolveu cerca de R$ 829 milhões para a estatal

A Petrobras recebeu o valor aproximado de R$ 265 milhões, em decorrência de acordo de leniência da Braskem celebrado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU). A Braskem já havia devolvido R$ 564 milhões à Petrobras (R$ 363 milhões em 07/12/2017 e R$ 201 milhões em 08/08/2018), em razão do acordo de leniência firmado com o Minis...