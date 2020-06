Economia Petrobras: preço do gás de cozinha sobe 5% nas refinarias Preço médio do produto passou a R$ 24,08, alta de R$ 3,72 em relação ao preço anterior

A alta do petróleo no mercado internacional levou a Petrobras a elevar o preço do gás de cozinha (GLP 13 Kg) em 5% desde a quinta-feira, 5, nas suas refinarias, reduzindo a queda no ano para 13,4%, informou a estatal. O preço médio do produto passou a R$ 24,08, alta de R$ 3,72 em relação ao preço anterior. O consumo do gás de cozinha, ao contrário de outros combust...