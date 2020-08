Economia Petrobras perde liderança em receita para JBS depois de 22 anos Frigorífico desbancou a liderança da estatal como a maior receita entre empresas brasileiras

A JBS desbancou a liderança da Petrobras como a maior receita entre empresas brasileiras. No segundo trimestre, o frigorífico gerou R$ 67,6 bilhões contra R$ 50,9 bilhões da estatal. Segundo dados da Economatica, as últimas vezes que a Petrobras não teve a maior receita do país foram no quarto trimestre de 1997 e no primeiro trimestre de 1998,&...