Economia Petrobras lucra R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre No primeiro trimestre de 2020, com revisões contábeis no valor dos ativos após o início da pandemia, a empresa teve prejuízo de R$ 48,5 bilhões

Com um balanço impactado negativamente pela desvalorização do real, a Petrobras registrou lucro de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2020, resultado obtido graças à escalada dos preços do petróleo e ao repasse aos preços dos combustíveis. Desconsiderando efeitos não recorrentes, como o efeito do dólar caro sobre sua dívida, o lucro teria sido de R$ 1,6 bilhão...