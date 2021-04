Economia Petrobras eleva diesel em 3,7% e gasolina em 1,1% Segundo a estatal, o preço médio do diesel em suas refinarias sobe para R$ 2,76 por litro

A Petrobras anunciou nesta quinta (15) reajustes de 3,7% no preço do diesel e 1,9% no preço da gasolina, com vigência a partir desta sexta (16). As altas interrompem movimento de corte de preços iniciado no fim de março, após a escalada do início do ano. Segundo a estatal, o preço médio do diesel em suas refinarias sobe para R$ 2,76 por litro, R$ 0,10 acima do pra...