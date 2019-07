Economia Petrobras deixa de abastecer navios iranianos por medo de sanções Embarcações estão paradas perto do Porto de Paranaguá, no Paraná

A Petrobras informou hoje (19), em comunicado ao mercado, que o motivo de não terem sido abastecidos dois navios iranianos que estão parados perto do Porto de Paranaguá, no Paraná, foi o fato de as embarcações e a empresa à qual eles pertencem estarem sob sanções aplicadas pelos Estados Unidos. "A Petrobras não forneceu combustível à empresa exportadora, pois os nav...